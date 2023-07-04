Китай обмежить експорт деяких металів для мікрочіпів через напруженість із США

Уряд Китаю планує запровадити обмеження на експорт рідкісноземельних металів, що використовуються для виробництва мікрочіпів, у зв'язку з напруженістю відносин зі Сполученими Штатами.
Про це повідомляє Reuters.
Як пише видання, в оприлюднених інструкціях Міністерства торгівлі та митниці Китаю зазначено, що з 1 серпня китайським експортерам знадобиться дозвіл на вивезення певних продуктів з галію та германію за кордон для "збереження безпеки та національних інтересів".
Оголошення з'явилося на тлі інформації, що Сполучені Штати розглядають нові обмеження на експорт передових чіпів до Китаю. За даними Європейської комісії, на Китай припадає близько 80 відсотків світового виробництва рідкісноземельних металів.
Обмеження, які набудуть чинності наступного місяця, будуть застосовуватися до восьми продуктів, пов'язаних з галієм: антимонід галію, арсенід галію, металевий галій, нітрид галію, оксид галію, фосфід галію, селенід галію та арсенід індія.
Вони також будуть застосовуватися до шести продуктів германію: діоксид германію, субстрат для епітаксійного росту германію, зливки германію, металевий германій, тетрахлорид германію та фосфід цинку та германію.
При цьому Сполучені Штати та Нідерланди планують ще більше обмежити продаж обладнання для виробництва чіпів, що є частиною зусиль щодо запобігання використанню їхніх технологій для зміцнення збройних сил Китаю, пише Reuters.
Як пише видання, в оприлюднених інструкціях Міністерства торгівлі та митниці Китаю зазначено, що з 1 серпня китайським експортерам знадобиться дозвіл на вивезення певних продуктів з галію та германію за кордон для "збереження безпеки та національних інтересів".
Оголошення з'явилося на тлі інформації, що Сполучені Штати розглядають нові обмеження на експорт передових чіпів до Китаю. За даними Європейської комісії, на Китай припадає близько 80 відсотків світового виробництва рідкісноземельних металів.
Обмеження, які набудуть чинності наступного місяця, будуть застосовуватися до восьми продуктів, пов'язаних з галієм: антимонід галію, арсенід галію, металевий галій, нітрид галію, оксид галію, фосфід галію, селенід галію та арсенід індія.
Вони також будуть застосовуватися до шести продуктів германію: діоксид германію, субстрат для епітаксійного росту германію, зливки германію, металевий германій, тетрахлорид германію та фосфід цинку та германію.
При цьому Сполучені Штати та Нідерланди планують ще більше обмежити продаж обладнання для виробництва чіпів, що є частиною зусиль щодо запобігання використанню їхніх технологій для зміцнення збройних сил Китаю, пише Reuters.
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