Китай забезпечує рф бронежилетами та касками

Адміністрація президента США Джо Байдена стурбована через те, що китайські компанії продають рф нелетальне обладнання для використання на війні в Україні.
Американська влада має у своєму розпорядженні докази подібних поставок.
Адміністрація Байдена намагалася з'ясувати, наскільки Пекін знає про ці угоди. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох офіційних осіб США.
Зазначається, що китайські компанії продають росії бронежилети та каски. За словами співрозмовників, це не відповідає більш серйозній військовій допомозі, яку запросила росія.
Водночас, як стверджує ще один чиновник, деякі офіційні особи США вважають, що китайський уряд знає про передачу обладнання та має вжити заходів, щоб припинити це.
Американська влада має у своєму розпорядженні докази подібних поставок.
Адміністрація Байдена намагалася з'ясувати, наскільки Пекін знає про ці угоди. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох офіційних осіб США.
Зазначається, що китайські компанії продають росії бронежилети та каски. За словами співрозмовників, це не відповідає більш серйозній військовій допомозі, яку запросила росія.
Водночас, як стверджує ще один чиновник, деякі офіційні особи США вважають, що китайський уряд знає про передачу обладнання та має вжити заходів, щоб припинити це.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі