Китай нічого не знає про атаку ворожих дронів на Київ - МЗС

11:29 19 жовтня Київ, Україна

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що нічого не знають про атаку російських дронів на Київ, коли загинули п'ятеро людей і було пошкоджено інфраструктуру.



Про це заявив на брифінгу речник МЗС КНР Ван Веньбінь.

"Я не знаю, про що ви говорите", - сказав він у відповідь на запитання журналіста про російський удар 17 жовтня.