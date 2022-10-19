Китай нічого не знає про атаку ворожих дронів на Київ - МЗС
11:29 19 жовтня Київ, Україна
У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що нічого не знають про атаку російських дронів на Київ, коли загинули п'ятеро людей і було пошкоджено інфраструктуру.
Про це заявив на брифінгу речник МЗС КНР Ван Веньбінь.
"Я не знаю, про що ви говорите", - сказав він у відповідь на запитання журналіста про російський удар 17 жовтня.
"Позиція Китаю з українського питання є послідовною та чіткою. За нинішніх обставин всі зацікавлені сторони мають виявляти спокій та стриманість, заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприятимуть мирному врегулюванню кризи в Україні, для спільної деескалації ситуації”, - додав спікер.
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