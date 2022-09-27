Китай не збирається допомагати росії щодо війни - Держдеп США

У Держдепі США запевнили, що не спостерігають ознак того, що Китай міг би сприяти вторгненню росії в Україну або допомагати рф в обході санкцій.
Про це повідомляє CNN.
Прайс заявив, що США "продовжують спостерігати" за тим, що робить Китай щодо України, і сказав, що зауваження міністра закордонних справ Китаю Ван І свідчать про те, що Китай має "певне занепокоєння тим, що росія робить в Україні".
Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з Ваном І в п'ятницю в Організації Об'єднаних Націй і "підкреслив наслідки, якщо КНР підтримає вторгнення москви до суверенної держави", - йдеться у повідомленні Держдепартаменту за підсумками зустрічі.
Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з Ваном І в п'ятницю в Організації Об'єднаних Націй і "підкреслив наслідки, якщо КНР підтримає вторгнення москви до суверенної держави", - йдеться у повідомленні Держдепартаменту за підсумками зустрічі.
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