Китай не збирається допомагати росії щодо війни - Держдеп США

18:06 27 вересня Київ, Україна

У Держдепі США запевнили, що не спостерігають ознак того, що Китай міг би сприяти вторгненню росії в Україну або допомагати рф в обході санкцій.



Про це повідомляє CNN.

"Ми вивчаємо кожну інформацію, яку отримуємо", – заявив представник Державного департаменту Нед Прайс.

"Ми поки не бачимо нічого, що вказувало б на те, що КНР застосовує інший підхід, коли йдеться про допомогу у сфері безпеки, коли йдеться про зусилля, спрямовані на те, щоб систематично допомагати росії уникати санкцій", - сказав він.

Прайс заявив, що США "продовжують спостерігати" за тим, що робить Китай щодо України, і сказав, що зауваження міністра закордонних справ Китаю Ван І свідчать про те, що Китай має "певне занепокоєння тим, що росія робить в Україні".



Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з Ваном І в п'ятницю в Організації Об'єднаних Націй і "підкреслив наслідки, якщо КНР підтримає вторгнення москви до суверенної держави", - йдеться у повідомленні Держдепартаменту за підсумками зустрічі.