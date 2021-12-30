Китай не може забезпечити продовольством жителів у Сіані, які знаходяться на суворому карантині

29 грудня Китай офіційно зізнався, що він зіштовхнувся із проблемами, пов'язаними з доставкою достатньої кількості продуктів для мешканців заблокованого Сіаню.
Тринадцять мільйонів жителів північної частини Сіаню знаходяться на сьомому дні домашнього карантину, а національні органи охорони здоров'я Китаю закликали до подальшого посилення заходів.
Офіційні особи Пекіна визнали на пресконференції в середу, що «труднощі з логістикою» призвели до проблем із постачанням основних товарів.
Напередодні багато жителів просили у соціальних мережах допомогти з придбанням продуктів харчування та інших предметів першої необхідності, при цьому деякі казали, що їхні житлові комплекси не випускають їх, навіть якщо у них закінчуються запаси їжі.
Офіційний представник Сіаню Чень Цзяньфен повідомив журналістам, що місцевий уряд мобілізував підприємства для розподілу продуктів у громадах.
«Ми щосили намагаємося допомогти у вирішенні проблеми та видаємо пропуски на автомобілі, які гарантують постачання предметів першої необхідності», - сказав він.
Зазначимо, у понеділок місто посилило заходи щодо обмеження свободи, і багатьом жителям було сказано не залишати свої будинки.
Спалах хвороби стався у той момент, коли Пекін готується вітати тисячі закордонних гостей на зимових Олімпійських іграх у лютому.
Тринадцять мільйонів жителів північної частини Сіаню знаходяться на сьомому дні домашнього карантину, а національні органи охорони здоров'я Китаю закликали до подальшого посилення заходів.
Офіційні особи Пекіна визнали на пресконференції в середу, що «труднощі з логістикою» призвели до проблем із постачанням основних товарів.
Напередодні багато жителів просили у соціальних мережах допомогти з придбанням продуктів харчування та інших предметів першої необхідності, при цьому деякі казали, що їхні житлові комплекси не випускають їх, навіть якщо у них закінчуються запаси їжі.
Офіційний представник Сіаню Чень Цзяньфен повідомив журналістам, що місцевий уряд мобілізував підприємства для розподілу продуктів у громадах.
«Ми щосили намагаємося допомогти у вирішенні проблеми та видаємо пропуски на автомобілі, які гарантують постачання предметів першої необхідності», - сказав він.
Зазначимо, у понеділок місто посилило заходи щодо обмеження свободи, і багатьом жителям було сказано не залишати свої будинки.
Спалах хвороби стався у той момент, коли Пекін готується вітати тисячі закордонних гостей на зимових Олімпійських іграх у лютому.
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