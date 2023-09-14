Китай призначив посла в Афганістані, що керується талібами

14:12 14 вересня Київ, Україна





Про це пише DW.



Зазначається, що призначення нового посла Китаю Чжао Шена відбулося в середу, 13 вересня. Попередній Китай став першою країною, яка призначила свого посла в Афганістані з моменту приходу до влади Талібану у 2021 році. Таліби урочисто зустріли нового дипломата та сподіваються здобути міжнародне визнання.Про це пише DW.Зазначається, що призначення нового посла Китаю Чжао Шена відбулося в середу, 13 вересня. Попередній посол Китаю в Афганістані Ван Юй вступив на посаду у 2019 році та завершив свою роботу минулого місяця. Пекін каже, що це призначення є "звичайною ротацією".

"Це звичайна ротація посла Китаю в Афганістані, яка спрямована на продовження розвитку діалогу та співпраці між Китаєм та Афганістаном. Політика Китаю щодо Афганістану чітка та послідовна", - йдеться у заяві МЗС Китаю.

В Афганістані дипломата зустріли із помпою. Автомобіль посла Чжао Шена супроводжував поліційний конвой до Президентської площі. Його зустріли військовослужбовці у формі та чиновники Талібану.

"Це також є сигналом іншим країнам виступити вперед і взаємодіяти з Ісламським Еміратом", - сказав головний представник Талібану Забіхуллах Муджахід.

Призначений Талібаном виконавець обов'язків прем'єр-міністра Мохаммад Хасан Ахунд прийняв вірчі грамоти у нового посла Китаю і висловив сподівання, що це призначення стане "початком нового розділу" у відносинах між двома країнами.



Посол Китаю також передав вітання та добрі побажання китайського керівництва лідеру Ісламського Емірату та прем'єр-міністру Мохаммеду Хасану Ахунду.

"Ми раді, що за останні два роки, поряд зі зростанням економіки та забезпеченням безпеки, досягнуто великого прогресу у боротьбі з корупцією, злочинністю та наркотиками. Я намагатимуся зміцнити відносини та співпрацю між Афганістаном та Китаєм у політичній, економічній та інших сферах", - заявив Чжао Шен.

Хоча Пекін офіційно не визнав Талібан, Китай та Афганістан підписали угоду про видобуток нафти на початку цього року. Поки невідомо, чи є призначення посла кроком до офіційного визнання уряду Талібану.



Це перший дипломатичний крок такого рівня в Афганістані після відновлення правління в країні руху Талібан. Афганістан під владою Талібану не було офіційно визнано жодним іншим урядом.