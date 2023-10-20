Китай нарощує свій арсенал ядерної зброї швидше, ніж прогнозував Пентагон

10:20 20 жовтня Київ, Україна

Китай нарощує свій арсенал ядерної зброї швидше, ніж прогнозувалося раніше, крім того, Пекін "майже напевно" засвоює уроки війни росії в Україні щодо того, як може виглядати конфлікт навколо Тайваню.





Наголошується, що Китай, можливо, розробляє нову міжконтинентальну ракетну систему з використанням звичайних озброєнь, яка у разі розміщення дозволить Пекіну "загрожувати ударами по цілях у континентальній частині Сполучених Штатів, на Гаваях та Алясці".



Звіт щодо Китаю опубліковано за місяць до очікуваної зустрічі між главою Китаю Сі Цзіньпіном та президентом



Щорічний звіт, запитуваний Конгресом, є одним із способів вимірювання Пентагоном зростаючого військового потенціалу Китаю, який уряд США розглядає як ключову загрозу в регіоні та головну довгострокову проблему безпеки Америки.



Але після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня США були змушені знову зосередитися на Близькому Сході замість свого широко пропагованого повороту до Тихого океану для протидії зростанню Китаю. США поспішно відправляють зброю до Ізраїлю, продовжуючи підтримувати та постачати боєприпаси Україні у її 20-місячній боротьбі з відбиттям вторгнення росії. Про це йдеться у звіті Пентагону про військову міць Китаю, опублікованому в четвер, 19 жовтня, пише АР.Наголошується, що Китай, можливо, розробляє нову міжконтинентальну ракетну систему з використанням звичайних озброєнь, яка у разі розміщення дозволить Пекіну "загрожувати ударами по цілях у континентальній частині Сполучених Штатів, на Гаваях та Алясці".Звіт щодо Китаю опубліковано за місяць до очікуваної зустрічі між главою Китаю Сі Цзіньпіном та президентом США Джо Байденом на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва наступного місяця у Сан-Франциско.Щорічний звіт, запитуваний Конгресом, є одним із способів вимірювання Пентагоном зростаючого військового потенціалу Китаю, який уряд США розглядає як ключову загрозу в регіоні та головну довгострокову проблему безпеки Америки.Але після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня США були змушені знову зосередитися на Близькому Сході замість свого широко пропагованого повороту до Тихого океану для протидії зростанню Китаю. США поспішно відправляють зброю до Ізраїлю, продовжуючи підтримувати та постачати боєприпаси Україні у її 20-місячній боротьбі з відбиттям вторгнення росії.

Китай залишається найбільшою проблемою безпеки США

З усім цим стратегія національної оборони Пентагону сформована навколо того, що Китай залишається найбільшою проблемою для безпеки США і що загроза з боку Пекіна визначатиме, як армія США буде оснащена та сформована на майбутнє.



Доповідь Пентагону ґрунтується на торішньому попередженні військових про те, що Китай нарощує свої ядерні сили набагато швидше, ніж припускали офіційні особи США, наголошуючи на широкому і прискореному нарощуванні військової потужності, покликаному дозволити Пекіну зрівнятися або перевершити глобальну потужність США до середини століття.



Минулорічна доповідь попереджала, що Пекін швидко модернізує свої ядерні сили і має на меті майже вчетверо збільшити кількість боєголовок, до 1500 штук до 2035 року. Сполучені Штати мають 3750 активних ядерних боєголовок.



У звіті за 2023 рік зазначено, що Пекін має намір розмістити понад 1000 ядерних боєголовок до 2030 року, продовжуючи швидку модернізацію, спрямовану на досягнення мети Сі Цзіньпіна щодо створення армії "світового класу" до 2049 року.



Після попередньої доповіді Китай звинуватив США у посиленні напруженості, а Пекін заявив, що досі дотримується політики "незастосування ядерної зброї першим". Пентагон не бачить жодних ознак того, що Китай відходить від цієї політики, але вважає, що можуть виникнути деякі обставини, за яких Китай може вважати, що вона не застосовується.

США не дотримуються політики "невикористання першими" і стверджують, що ядерна зброя використовуватиметься лише в "екстремальних обставинах".



У доповіді йдеться, що Китай посилює військовий, дипломатичний та економічний тиск не лише на Тайвань, а й усіх своїх регіональних сусідів, щоб протистояти тому, що він вважає зусиллями США стримати його зростання. Тиск на Тайбей охоплює польоти балістичних ракет, посилення вторгнень військових літаків у зону міжнародної оборони та масштабні військові навчання у серпні минулого року, що оточили Тайвань.



Пекін пообіцяв взяти Тайвань під свій контроль у разі потреби силою. Сі дав своїм військовим до 2027 року розвинути військовий потенціал, щоб відвоювати самоврядний острів демократії, який Комуністична партія вважає своєю власною територією.



США виділили Тайваню військову зброю на мільярди доларів, щоб побудувати захист та допомогти йому відбити будь-який потенційний напад.



Військові витрати Китаю у 2023 році зросли на 7,2%

Але Китай теж виділив мільярди на свою армію. За даними державного бюджету, військові витрати Китаю в 2023 році зросли на 7,2% - до 1,58 трильйона юанів або 216 мільярдів доларів, випереджаючи економічне зростання. Представники США кажуть, що фактична цифра може бути набагато вищою. Пекін заявляє, що здійснює військову політику для захисту інтересів країни.



У звіті також наголошується, що Китай посилив переслідування військових літаків США, які літають у міжнародному повітряному просторі в регіоні, і зафіксував понад 180 випадків, коли китайські літаки агресивно перехоплювали рейси американських військових.



У доповіді йдеться, що Пекін використовує те, чого він навчився у російсько-українській війні. Китай працює над промисловою та економічною самостійністю після того, як побачив вплив західних санкцій проти москви.



Вторгнення росії в Україну "представило великий, несподіваний виклик" для Китаю, йдеться у звіті, змушуючи його оцінювати свої відносини та матеріальну підтримку росії з "репутаційними чи економічними втратами", які він міг понести, що перешкоджало б його спільним цілям піднятися як національна сила.