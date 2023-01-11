Китай почав замінювати російське вугілля австралійським

10:19 11 січня Київ, Україна

Китай знімає неофіційну заборону на імпорт вугілля з Австралії – ним планують замінити менш якісну сировину з росії, Індонезії та Монголії.



У Китаї зросли потреби в енергопостачанні через ослаблення обмежень, пов'язаних із коронавірусом. Тому країна вирішила знову звернутися до Австралії, яка раніше купила понад 30 млн тонн коксівного вугілля і майже 50 млн тонн енергетичного вугілля.



Закуповуватимуть австралійське вугілля три комунальні підприємства та один великий виробник, але інші компанії теж очікують на отримання дозволу на імпорт.



На час заборони на імпорт австралійського вугілля китайські компанії зверталися за сировиною до Індонезії, Монголії та росії, але жодна із запропонованих марок не могла зрівнятися за якістю з вугіллям з Австралії.



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