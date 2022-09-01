Китай почав військові навчання навколо Тайваню

Китай розпочав військові навчання біля Тайваню.
Про це повідомляє The Guardian, цитуючи китайського державного мовника.
У повідомленні йдеться, що навчання триватимуть до полудня 7 серпня із живою стрільбою.
У повідомленні йдеться, що навчання триватимуть до полудня 7 серпня із живою стрільбою.
Визначені Китаєм зони для навчань знаходяться навколо Тайваню та місцями перекривають ділянки, які Тайвань вважає своїми територіальними водами, у тому числі впритул до важливих портів. Керівництво Тайваню звинувачує Китай у де-факто блокаді.
В оборонному відомстві Тайваню зазначили, що армія Тайваню – у звичайному режимі та моніторить ситуацію.
2-3 серпня на Тайвань прибула з візитом спікер Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років.
Китай у зв'язку з її приїздом викликав посла США та оголосив військові навчання навколо Тайваню.
Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не дадуть себе залякати погрозами та войовничою риторикою Китаю у зв'язку з поїздкою Ненсі Пелосі до Тайваню.
В оборонному відомстві Тайваню зазначили, що армія Тайваню – у звичайному режимі та моніторить ситуацію.
2-3 серпня на Тайвань прибула з візитом спікер Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років.
Китай у зв'язку з її приїздом викликав посла США та оголосив військові навчання навколо Тайваню.
Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не дадуть себе залякати погрозами та войовничою риторикою Китаю у зв'язку з поїздкою Ненсі Пелосі до Тайваню.
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