Китай почав військові навчання навколо Тайваню

10:22 04 серпня Київ, Україна

Китай розпочав військові навчання біля Тайваню.

Про це повідомляє The Guardian, цитуючи китайського державного мовника.



У повідомленні йдеться, що навчання триватимуть до полудня 7 серпня із живою стрільбою.

"У ході цих бойових навчань задіяно шість значних територій навколо острова. Протягом цього періоду всі кораблі та літаки не повинні заходити до відповідних морських зон та повітряного простору", - заявили в КНР.