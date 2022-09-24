Китай на межі військового перевороту: зупинено авіа та залізничне сполучення - мережі

Китай скасував понад шість тисяч внутрішніх та міжнародних рейсів. Усі квитки, які продаються високошвидкісною залізницею, припиняються, а рух залізниці повністю зупиняється. Про це повідомляють соцмережі та ЗМІ.

Крім того, в мережі поширюється інформація про дострокову відставку глави КНР Сі Цзіньпіна з поста, і що Китай на межі військового перевороту.

Зазначається, що до Пекіна масово перекидаються війська. Нібито було помічено колону 80 кілометрів завдовжки.

Раніше повідомлялося, що Сі Цзіньпін закликав армію Китаю готуватися до війни.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що збройні сили США захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю.