Китай на межі військового перевороту: зупинено авіа та залізничне сполучення - мережі

11:26 24 вересня Київ, Україна

Китай скасував понад шість тисяч внутрішніх та міжнародних рейсів. Усі квитки, які продаються високошвидкісною залізницею, припиняються, а рух залізниці повністю зупиняється. Про це повідомляють соцмережі та ЗМІ.

Крім того, в мережі поширюється інформація про дострокову відставку глави КНР Сі Цзіньпіна з поста, і що Китай на межі військового перевороту.

Зазначається, що до Пекіна масово перекидаються війська. Нібито було помічено колону 80 кілометрів завдовжки.

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Раніше повідомлялося, що Сі Цзіньпін закликав армію Китаю готуватися до війни.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що збройні сили США захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю.

 