Китай може вторгнутися на Тайвань протягом року

15:37 21 жовтня Київ, Україна

Американська армія та флот мають бути готові до вторгнення Китаю на Тайвань до кінця цього року після обіцянки лідера КНР Сі Цзіньпіна приєднати острів, у тому числі силою.

Про це заявив командувач військово-морських операцій США адмірал Майкл Гілдей.

«Справа не тільки в тому, що говорить голова Сі, справа в тому, як поводяться китайці і що вони роблять. За останні 20 років ми бачили, що вони виконали кожну обіцянку, яку вони дали, раніше, ніж вони сказали, що збираються її виконати. Тому, коли ми говоримо про вікно 2027 року, я думаю, що це має бути вікно 2022 року або, можливо, вікно 2023 року», — сказав Гілдей Атлантичній раді з приводу заяви іншого адмірала, який припустився захоплення Тайваню протягом п'яти років.

«Я не можу цього виключити. Я зовсім не хочу бути панікером, говорячи це. Просто ми не можемо відмовитися від цього», - пояснив Гілдей.

Про плани вирішити тайванське питання Сі Цзіньпін заявив під час виступу на XX з'їзді Комуністичної партії Китаю.

«Ми продовжуватимемо виявляти найглибшу щирість і докладатимемо максимум зусиль для досягнення мирного возз'єднання батьківщини, в той самий час ні в якому разі не обіцятимемо відмовитися від застосування сили і зберігатимемо за собою можливість вживати всіх необхідних заходів», — сказав Сі Цзіньпін, котрий стоїть на порозі третього п'ятирічного терміну на посаді голови КНР.

У відповідь на це високопосадовець із Тайваню попередив, що будь-яка спроба Пекіна вторгнутися на острів зазнає невдачі і перетворить Китай на міжнародного вигнанця.



Комуністична партія Китаю ніколи не контролювала Тайвань, проте вважає острів своєю територією та добивається «мирного возз'єднання». Сі Цзіньпін наполягає на поверненні Тайваню до «рідної гавані», наголошуючи, що не можна відкладати цю мету з покоління в покоління. США згідно із законом зобов'язані надавати оборонну зброю 23-мільйонному Тайваню, і в цьому питанні обидві політичні партії країни підтримують захист прогресивної демократії від зазіхання китайського авторитаризму.