Китай може пропустити переговори щодо України - Bloomberg

14:54 27 жовтня Київ, Україна

Є велика ймовірність, що Китай пропустить саміт на Мальті щодо "формули миру", запропонованої президентом Зеленським.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg.

"Відсутність Пекіна стала б розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого плану міцного та справедливого миру", - йдеться у повідомленні.

У той самий час, як повідомляють джерела, список учасників складається з країни G7, Катару, Південної Африки, Індії та Туреччини. Деякі країни, такі як Бразилія та Чилі, братимуть участь у переговорах онлайн.



Зазначається, що Україна прагне організувати саміт і залучення Пекіна до цього заходу розглядається як вирішальне значення для цих зусиль, оскільки Китай є однією з небагатьох країн, які, як вважають, мають певний вплив на російського президента володимира путіна.



Саміт на Мальті організують після подібних зустрічей у Данії у червні та Саудівській Аравії у серпні.