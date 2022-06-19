Китай випробував свій перший безпілотний вантажний літак TP500

08:33 19 червня Київ, Україна

Як повідомило сьогодні, 19 червня, агентство Сіньхуа, посилаючись на китайську корпорацію авіаційної промисловості (AVIC), Китай успішно провів перші льотні випробування транспортного безпілотного летального апарату TP500.

Вказано, що апарат, розроблений Першим авіаційним інститутом, пробув у небі 27 хвилин.

TP500 є першим у країні великим безпілотним вантажним літаком, виробленим відповідно до вимог та стандартів Управління цивільної авіації КНР – йдеться у повідомленні.

TP500 – це безпілотна транспортна платформа загального призначення великої вантажопідйомності. Його максимальна дальність польоту становить 1800 кілометрів. Повітряне судно може перевозити вантажі на відстань до 500 кілометрів, несучи стандартне навантаження 500 кілограмів.

Раніше повідомлялося, що Казахстан вироблятиме ударні турецькі дрони ANKA. У рамках візиту казахстанської делегації до Анкари було підписано угоду про співпрацю між TUSAŞ і Kazakhstan Engineering.