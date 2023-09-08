Китай використовує ШІ в соцмережах для впливу на виборців США

Дослідники Microsoft виявили мережу фейкових, контрольованих Китаєм акаунтів у соціальних мережах, які намагаються вплинути на американських виборців за допомогою штучного інтелекту.
Про це повідомляє Reuters.
У новому дослідженні Microsoft повідомила, що облікові записи в соцмережах - це частина ймовірної глобальної інформаційної кампанії Китаю. Операція мала схожість із кампаніями, які раніше організовувало Міністерство громадської безпеки КНР. Найактивніше боти працювали у Facebook та Twitter. Приблизно з березня 2023 року Китай почав використовувати штучний генеративний інтелект для створення політичного контенту англійською мовою.
Китайські облікові записи маскуються під американські, використовують поширені США гасла і висловлюються на тему внутрішніх політичних питань.
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