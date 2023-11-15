Китай імпортував зі США рекордну кількість обладнання для виробництва чіпів в обхід санкцій

Американське обладнання для виробництва мікросхем та напівпровідників масово скуповують китайські компанії, незважаючи на накладені в США санкційні обмеження.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що щорічна доповідь Конгресу США присвячена з'ясуванню, як китайський телекомунікаційний гігант Huawei зміг виготовити 7-нанометровий чіп для свого смартфона Mate 60 Pro всупереч санкціям, які ввела адміністрація Байдена у жовтні 2022 року.
Міністерство торгівлі США вводило обмеження на експорт обладнання до Китаю, яке може використовуватися для виробництва чіпів 14 нанометрів та менше.
При цьому США зуміли переконати Японію та Нідерланди, які мають ту саму технологію для виробництва мікросхем, також запровадити обмеження на експорт обладнання для Китаю.
Однак, як йдеться у доповіді, Китай встиг накопичити запаси обладнання, скориставшись затримкою між прийняттям США обмежень у жовтні 2022 року та аналогічними діями Японії та Нідерландів у липні та вересні 2023 відповідно.
У період із січня по серпень 2023 року Китай імпортував з Нідерландів обладнання для виробництва напівпровідників на суму 3,2 мільярда доларів, що на 96% більше, ніж витрачено за той самий період 2022 року.
Імпорт обладнання для виробництва чіпів із усіх країн до Китаю за перші вісім місяців 2023 року становив 13,8 млрд доларів.
У звіті не містяться конкретні рекомендації щодо усунення прогалин у правилах США, але є заклик до Конгресу вимагати щорічної оцінки ефективності експортного контролю за виробництвом мікросхем.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що щорічна доповідь Конгресу США присвячена з'ясуванню, як китайський телекомунікаційний гігант Huawei зміг виготовити 7-нанометровий чіп для свого смартфона Mate 60 Pro всупереч санкціям, які ввела адміністрація Байдена у жовтні 2022 року.
Міністерство торгівлі США вводило обмеження на експорт обладнання до Китаю, яке може використовуватися для виробництва чіпів 14 нанометрів та менше.
При цьому США зуміли переконати Японію та Нідерланди, які мають ту саму технологію для виробництва мікросхем, також запровадити обмеження на експорт обладнання для Китаю.
Однак, як йдеться у доповіді, Китай встиг накопичити запаси обладнання, скориставшись затримкою між прийняттям США обмежень у жовтні 2022 року та аналогічними діями Японії та Нідерландів у липні та вересні 2023 відповідно.
У період із січня по серпень 2023 року Китай імпортував з Нідерландів обладнання для виробництва напівпровідників на суму 3,2 мільярда доларів, що на 96% більше, ніж витрачено за той самий період 2022 року.
Імпорт обладнання для виробництва чіпів із усіх країн до Китаю за перші вісім місяців 2023 року становив 13,8 млрд доларів.
У звіті не містяться конкретні рекомендації щодо усунення прогалин у правилах США, але є заклик до Конгресу вимагати щорічної оцінки ефективності експортного контролю за виробництвом мікросхем.
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