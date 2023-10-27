Китай та США шукають шляхи до врегулювання розбіжностей

Китай готовий співпрацювати зі Сполученими Штатами, оскільки обидві сторони намагаються врегулювати розбіжності та працюють разом, щоб відповісти на глобальні виклики.
Про це заявив лідер КНР Сі Цзіньпін, повідомляє Reuters.
Те, чи зможуть США та Китай знайти "правильний" шлях до розуміння, матиме вирішальне значення для світу, заявив Сі, якого цитують державні китайські ЗМІ.
Заклик Сі до більш стабільних двосторонніх зв'язків, які мають будуватися на принципах "взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва", пролунав напередодні візиту міністра закордонних справ Китаю Ван I до Вашингтона цього тижня.
Зазначається, що візит головного китайського дипломата до США може закласти основу очікуваної зустрічі між президентом США Джо Байденом та Сі у Сан-Франциско на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у листопаді.
Декілька високопосадовців, зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен, зустрічалися зі своїми китайськими колегами в Пекіні цього літа.
Ключовим пріоритетом Вашингтона було забезпечення того, щоб інтенсивна конкуренція між двома найбільшими економіками світу та їхні розбіжності щодо низки питань не переросли у конфлікт.
Про це заявив лідер КНР Сі Цзіньпін, повідомляє Reuters.
Те, чи зможуть США та Китай знайти "правильний" шлях до розуміння, матиме вирішальне значення для світу, заявив Сі, якого цитують державні китайські ЗМІ.
Заклик Сі до більш стабільних двосторонніх зв'язків, які мають будуватися на принципах "взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва", пролунав напередодні візиту міністра закордонних справ Китаю Ван I до Вашингтона цього тижня.
Зазначається, що візит головного китайського дипломата до США може закласти основу очікуваної зустрічі між президентом США Джо Байденом та Сі у Сан-Франциско на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у листопаді.
Декілька високопосадовців, зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен, зустрічалися зі своїми китайськими колегами в Пекіні цього літа.
Ключовим пріоритетом Вашингтона було забезпечення того, щоб інтенсивна конкуренція між двома найбільшими економіками світу та їхні розбіжності щодо низки питань не переросли у конфлікт.
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