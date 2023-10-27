Китай та США шукають шляхи до врегулювання розбіжностей

"Китайські оглядачі вважають, що візит (Вана) прокладе шлях до можливої зустрічі між главами двох держав, але додають, що Вашингтону необхідно докласти конкретних зусиль, щоб усунути занепокоєння Пекіна та показати свою щирість", - написала підконтрольна державі китайська газета Global Times.