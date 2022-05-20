Китай і Росія мають намір будувати з талібами дружні відносини

Китай і Росія готові визнати "Талібан", що захопив владу в Афганістані, і будувати з ним дружні стосунки.
Про це повідомляють ЗМІ в понеділок, 16 серпня.
Також повідомляється, що РФ не планує евакуювати своє посольство. Таліби гарантували безпеку дипломатичного персоналу Росії.
У МЗС РФ повідомляють про встановлення робочих контактів з новою владою в Кабулі.
Про це повідомляють ЗМІ в понеділок, 16 серпня.
Також повідомляється, що РФ не планує евакуювати своє посольство. Таліби гарантували безпеку дипломатичного персоналу Росії.
У МЗС РФ повідомляють про встановлення робочих контактів з новою владою в Кабулі.
Варто нагадати, що рух «Талібан» визнано терористичним і заборонено в РФ.
Як повідомляє France 24, за словами прессекретаря МЗС Китаю Хуа Чунін, "Талібан" неодноразово заявляв про надію щодо розвитку відносин з республікою і подальшого відновлення Афганістану.
Тим часом палестинське воєнізоване угруповання ХАМАС вже привітало "Талібан" з захопленням влади.
Угруповання зазначило, що відхід американців підтверджує необхідність опору народів, в тому числі палестинського, для майбутньої перемоги, і побажало жителям Афганістану подальших успіхів.
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