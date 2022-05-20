Китай і Росія мають намір будувати з талібами дружні відносини

18:22 16 серпня Київ, Україна





Про це повідомляють ЗМІ в понеділок, 16 серпня.



Також повідомляється, що РФ не планує евакуювати своє посольство. Таліби гарантували безпеку дипломатичного персоналу Росії.



У МЗС РФ повідомляють про встановлення робочих контактів з новою владою в Кабулі. Китай і Росія готові визнати "Талібан", що захопив владу в Афганістані, і будувати з ним дружні стосунки.Про це повідомляють ЗМІ в понеділок, 16 серпня.Також повідомляється, що РФ не планує евакуювати своє посольство. Таліби гарантували безпеку дипломатичного персоналу Росії.У МЗС РФ повідомляють про встановлення робочих контактів з новою владою в Кабулі.

"Посольство Росії в Кабулі продовжує функціонувати в штатному режимі. Встановлено робочі контакти з представниками нової влади з метою забезпечення безпеки російської зарубіжної установи", - йдеться в повідомленні.

"За наявною інформацією, обстановка в Кабулі і в Афганістані в цілому стабілізується. Таліби приступили до наведення громадського порядку, підтвердили гарантії безпеки місцевих жителів і іноземних дипмісій. Закликаємо всі афганські сторони утримуватися від насильства і сприяти врегулюванню ситуації мирним шляхом", - додали в МЗС РФ.

Варто нагадати, що рух «Талібан» визнано терористичним і заборонено в РФ.

Як повідомляє France 24, за словами прессекретаря МЗС Китаю Хуа Чунін, "Талібан" неодноразово заявляв про надію щодо розвитку відносин з республікою і подальшого відновлення Афганістану.

"Ми вітаємо це. Китай поважає право афганського народу самостійно визначати свою долю і готовий продовжувати розвивати ... дружні відносини і відносини співробітництва з Афганістаном", - додала Чунін.

Тим часом палестинське воєнізоване угруповання ХАМАС вже привітало "Талібан" з захопленням влади.



Угруповання зазначило, що відхід американців підтверджує необхідність опору народів, в тому числі палестинського, для майбутньої перемоги, і побажало жителям Афганістану подальших успіхів.