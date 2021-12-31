Китай і Індія готові почати новий раунд переговорів по ситуації в Ладакх

400;">Китайські військовослужбовці досі не покинули долину озера Пангонг-Цо і район Депсанг

Дипломати Індії і Китаю проведуть 20 серпня черговий, четвертий раунд переговорів щодо нормалізації становища на лінії фактичного контролю в східному Ладакхе, де з травня зберігається військова напруженість.

За повідомленням газети The Indian Express, переговори пройдуть на кордоні двох країн за участю секретарів МЗС в рамках індійсько-китайського "Робочого механізму консультацій і координації", створеного для врегулювання двосторонніх прикордонних суперечок.

На попередніх переговорах в липні Індія і Китай підтвердили готовність повністю відвести свої війська з чотирьох спірних районів на сході Ладакха. Однак, незважаючи на домовленості, китайські військовослужбовці досі не покинули долину озера Пангонг-Цо і район Депсанг, що призвело до посилення напруженості в регіоні.

2 серпня відбулася зустріч генерал-майорів індійської армії і Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) для врегулювання розбіжностей, що виникли у відведенні військ. Однак переговори не привели до поліпшення ситуації. Китай, за оцінками Нью-Делі, продовжує дислокувати три дивізії і бригаду спецназу НВАК в своїй зоні лінії контролю, що змусило Індію перекинути в Ладакх танки і артилерію. За заявою військових джерел, індійські війська планують зберегти свою присутність в цьому районі в майбутній зимовий сезон і зараз активно готуються до цього.

Ситуація в Ладакх загострилася після того, як на початку травня там сталися зіткнення за участю близько 250 китайських та індійських солдатів. Понад 100 осіб з обох сторін отримали поранення. В ніч з 15 на 16 червня в районі річки Галван відбулися нові сутички між індійськими і китайськими військовими. За інформацією індійських армійських джерел, вогнепальна зброя не застосовувалася, проте сторони використовували кийки з цвяхами. Не менш 20 військовослужбовців Індії загинули, 76 отримали поранення. Індійська сторона також стверджує, що в зіткненнях було вбито і поранено близько 45 китайських солдатів.