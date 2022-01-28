Китай та Індія домовилися про виведення військ з території спірного прикордонного регіону

20:35 11 вересень Київ, Україна

Міністри закордонних справ Індії та Китаю дійшли згоди про розведення військ в спірному прикордонному регіоні Ладакх, де останнім часом знову відбуваються зіткнення.



Такої домовленості дійшли міністри закордонних справ обох країн під час переговорів у Москві. Вони погодилися вжити всіх заходів для відновлення «миру та спокою» в регіоні.



У спільній заяві обидва міністри відзначають, що сутички на кордоні не відповідають інтересам жодної з країн і війська потрібно розвести для швидкої деескалації.



Міністр закордонних справ Китаю Ван І зазначив, що на цій зустрічі домовилися про «обов'язкове негайне припинення таких провокацій, як стрілянина та інші небезпечні дії, що порушують зобов'язання, прийняті обома сторонами».