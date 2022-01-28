Китай та Індія домовилися про виведення військ з території спірного прикордонного регіону

Міністри закордонних справ Індії та Китаю дійшли згоди про розведення військ в спірному прикордонному регіоні Ладакх, де останнім часом знову відбуваються зіткнення.
Такої домовленості дійшли міністри закордонних справ обох країн під час переговорів у Москві. Вони погодилися вжити всіх заходів для відновлення «миру та спокою» в регіоні.
У спільній заяві обидва міністри відзначають, що сутички на кордоні не відповідають інтересам жодної з країн і війська потрібно розвести для швидкої деескалації.
Міністр закордонних справ Китаю Ван І зазначив, що на цій зустрічі домовилися про «обов'язкове негайне припинення таких провокацій, як стрілянина та інші небезпечні дії, що порушують зобов'язання, прийняті обома сторонами».
Такої домовленості дійшли міністри закордонних справ обох країн під час переговорів у Москві. Вони погодилися вжити всіх заходів для відновлення «миру та спокою» в регіоні.
У спільній заяві обидва міністри відзначають, що сутички на кордоні не відповідають інтересам жодної з країн і війська потрібно розвести для швидкої деескалації.
Міністр закордонних справ Китаю Ван І зазначив, що на цій зустрічі домовилися про «обов'язкове негайне припинення таких провокацій, як стрілянина та інші небезпечні дії, що порушують зобов'язання, прийняті обома сторонами».
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