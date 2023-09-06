Китай готується до сильного тайфуну: припинено рух суден та роботу підприємств

Прибережна провінція Фуцзянь на сході Китаю готується до наступу потужного тайфуну "Хайкуй", який вже завдав значних руйнувань на сусідньому Тайвані.
Згідно з інформацією, отриманою від місцевої влади та агентства Xinhua, регіон вживає невідкладних запобіжних заходів.
Понад 230 пасажирських суден та поромів призупинили свої курси, а роботу понад 100 підприємств тимчасово призупинено. Прогнозується, що тайфун "Хайкуй" у найближчу добу переміщатиметься Тайванською протокою у напрямку Фуцзяня зі швидкістю 10 кілометрів на годину і вдарить по прибережних районах на півдні провінції у вівторок вранці.
Фахівці в галузі метеорології попереджають, що з понеділка по середу "Хайкуй" принесе сильні зливи та штормовий вітер у більшості районів Фуцзяня, причому загальна кількість опадів може досягти 600 міліметрів. Крім того, очікуються шторм та високі хвилі в морі.
З початку ранку понеділка у прибережних районах провінції Китаю було припинено діяльність 68 пасажирських суден та 166 пасажирських поромів. Більше того, понад 100 підприємств на узбережжі та у прилеглих районах змушені призупинити свою роботу.
Національна метеорологічна обсерваторія Китаю в понеділок оголосила жовте попередження про наближення тайфуну "Хайкуй", що відповідає третьому рівню небезпеки у чотирирівневій системі попередження про стихійні лиха.
Це вже одинадцятий тайфун, що насувається на Китай цього року. Минулими вихідними провінція Гуандун, сусідня з Фуцзянем, постраждала від тайфуну "Саола", і понад 780 тисяч жителів було евакуйовано з небезпечних районів.
Згідно з інформацією, отриманою від місцевої влади та агентства Xinhua, регіон вживає невідкладних запобіжних заходів.
Понад 230 пасажирських суден та поромів призупинили свої курси, а роботу понад 100 підприємств тимчасово призупинено. Прогнозується, що тайфун "Хайкуй" у найближчу добу переміщатиметься Тайванською протокою у напрямку Фуцзяня зі швидкістю 10 кілометрів на годину і вдарить по прибережних районах на півдні провінції у вівторок вранці.
Фахівці в галузі метеорології попереджають, що з понеділка по середу "Хайкуй" принесе сильні зливи та штормовий вітер у більшості районів Фуцзяня, причому загальна кількість опадів може досягти 600 міліметрів. Крім того, очікуються шторм та високі хвилі в морі.
З початку ранку понеділка у прибережних районах провінції Китаю було припинено діяльність 68 пасажирських суден та 166 пасажирських поромів. Більше того, понад 100 підприємств на узбережжі та у прилеглих районах змушені призупинити свою роботу.
Національна метеорологічна обсерваторія Китаю в понеділок оголосила жовте попередження про наближення тайфуну "Хайкуй", що відповідає третьому рівню небезпеки у чотирирівневій системі попередження про стихійні лиха.
Це вже одинадцятий тайфун, що насувається на Китай цього року. Минулими вихідними провінція Гуандун, сусідня з Фуцзянем, постраждала від тайфуну "Саола", і понад 780 тисяч жителів було евакуйовано з небезпечних районів.
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