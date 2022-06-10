Китай готовий розпочати війну, якщо Тайвань оголосить про незалежність

Пекін «без вагань почне війну», якщо Тайвань проголосить незалежність, заявив міністр оборони Китаю Вей Фенхе у розмові зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.
Перші особисті переговори між чиновниками відбулися 10 червня у Сінгапурі, повідомляє The Times Of India.
Він також пообіцяв, що Пекін «рознесе будь-яку змову про незалежність Тайваню та рішуче підтримає об'єднання батьківщини», повідомляє міністерство оборони Китаю.. Вей Фенхе наголосив, що Тайвань є китайським і «використання Тайваню для стримування Китаю ніколи не буде успішним».
Остін у свою чергу сказав своєму китайському колегі під час переговорів, що Пекін має «утримуватися від подальших дестабілізаційних дій щодо Тайваню».
Тайвань – острівна територія, яка вважає себе незалежною державою, але залишається невизнаною більшістю держав світу (включаючи Україну). До 1970 року Тайвань був представлений в ООН замість Китайської Народної Республіки..
Пекін вважає Тайвань частиною своєї території і всіляко чинить опір його прагненням до незалежності – зокрема, військовій співпраці зі США.
Пекін вважає Тайвань частиною своєї території і всіляко чинить опір його прагненням до незалежності – зокрема, військовій співпраці зі США.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі