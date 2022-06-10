Китай готовий розпочати війну, якщо Тайвань оголосить про незалежність

19:20 10 червня Київ, Україна

Пекін «без вагань почне війну», якщо Тайвань проголосить незалежність, заявив міністр оборони Китаю Вей Фенхе у розмові зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Перші особисті переговори між чиновниками відбулися 10 червня у Сінгапурі, повідомляє The Times Of India.

"Якщо хтось наважиться відокремити Тайвань від Китаю, китайська армія без вагань почне війну за всяку ціну", - заявив китайський міністр.

Він також пообіцяв, що Пекін «рознесе будь-яку змову про незалежність Тайваню та рішуче підтримає об'єднання батьківщини», повідомляє міністерство оборони Китаю.. Вей Фенхе наголосив, що Тайвань є китайським і «використання Тайваню для стримування Китаю ніколи не буде успішним».



Остін у свою чергу сказав своєму китайському колегі під час переговорів, що Пекін має «утримуватися від подальших дестабілізаційних дій щодо Тайваню».