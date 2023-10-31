Китай готовий до рішучих заходів проти тих, хто спробує "відколоти" Тайвань

14:44 30 жовтня Київ, Україна





Цю заяву він зробив у понеділок на відкритті 10-го Пекінського безпекового форуму Сяншань, як повідомляє China Daily. Заступник голови вищого органу військового управління Китаю, Центральної військової ради (ЦВР), Чжан Юся, підкреслив, що китайська армія буде непохитною щодо тих, хто спробує відокремити Тайвань від Китайської Народної Республіки (КНР).Цю заяву він зробив у понеділок на відкритті 10-го Пекінського безпекового форуму Сяншань, як повідомляє China Daily.

"Китайські військові не виявлятимуть милосердя стосовно тих, хто, в якій би формі це не сталося, спробує "відколоти" Тайвань від Китаю", - наголосив Чжан.

Він підкреслив, що питання Тайваню має критичне значення для основних інтересів КНР і що принцип одного Китаю є широко визнаним консенсусом у світовому співтоваристві.



Чжан також зазначив, що Китай закликає до поваги суверенітету та територіальної цілісності кожної країни, поваги їхніх ключових інтересів та основних проблем, а також поваги до шляху розвитку та соціальної системи, обраної народом кожної країни.



Водночас він наголосив, що всі країни мають враховувати законні інтереси безпеки одна одної та уникати насильницького нав'язування своєї волі та пріоритетів.



Центральна військова рада Китаю є найвищим органом управління збройними силами країни і знаходиться на вершині військової ієрархії, керуючи Народно-визвольною армією Китаю, військами народної збройної поліції та народним ополченням.