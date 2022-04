Китай дублює російську дезінформацію у ЗМІ

Як пише The New York Times, китайські державні медіа підтримують російську дезінформацію, зокрема, щодо вбивств українців у Бучі."Коли минулого тижня Twitter опублікував попередження про пост російського МЗС, в якому заперечувалися вбивства цивільного населення в Бучі, державні ЗМІ Китаю кинулися на захист росії", - зазначає видання.Зокрема, Frontline, акаунт Twitter, пов'язаний з офіційним англомовним мовником Китаю CGTN, написав, що Twitter цензурував мзс рф.У газеті Комуністичної партії Китаю опублікували текст, у якому стверджувалося, що росіяни запропонували "неспростовні докази" того, що жахливі фотографії тіл на вулицях Бучі були містифікацією.Партійний телеканал у Шанхаї заявив, що український уряд створив жахливу картину, щоб завоювати симпатії на Заході. "Очевидно, що таких доказів не буде прийнято в суді", - йшлося у повідомленні телеканалу.Редактор газети China Daily, що належить китайському уряду, ретвітнув пост, в якому говорилося, що немає жодних доказів різанини в Бучі. Він також звинуватив Захід у "інсценуванні звірств для обурення емоцій, демонізації супротивників та продовження війни".Китайські дипломати часто повторюють тези російської пропаганди, зазначає The New York Times. "Фактично дипломати та офіційні журналісти Китаю стали учасниками інформаційної війни, спрямованої на те, щоб узаконити претензії росії та дискредитувати міжнародні занепокоєння з приводу того, що здається військовими злочинами", - стверджує видання.The New York Times також пише, що російські та китайські державні ЗМІ використовують коментарі однієї і тієї ж групи західних "лідерів думок", які стверджують, що у війні росії проти України винні США. Майже ідентичні й формулювання в медіа обох країн.