Китай: безпілотний підвісний монорельс успішно пройшов випробування

08:29 16 листопада Київ, Україна

На випробувальній базі міста Ухань, в Китаї, здійснив тестову поїздку безпілотний підвісний поїзд, вироблений в Піднебесній.



Про це повідомляє "Міжнародне радіо Китаю".



Зчленований підвісний вагон монорельса має довжину 11 м, ширину 2,4 м і може розганятися до 80 км/год.



За один рейс підвісний поїзд може перевозити 300 - 400 пасажирів. Відповідно, за годину ним може скористатися до 10 000 осіб.



Ці показники - вдвічі менші, ніж, наприклад, в метро. Але і на виробництво нового транспорту доведеться витратити лише чверть суми від фінансування метрополітену.



Крім того, за словами розробників, під час поїздки на такому поїзді його пасажири зможуть насолоджуватися навколишнім пейзажем.



Такий транспорт використовують не просто, щоб розважити туристів. Він має вагомі переваги: