Китай: безпілотний підвісний монорельс успішно пройшов випробування

08:29 16 листопада Київ, Україна

На випробувальній базі міста Ухань, в Китаї, здійснив тестову поїздку безпілотний підвісний поїзд, вироблений в Піднебесній.

Про це повідомляє "Міжнародне радіо Китаю".

Зчленований підвісний вагон монорельса має довжину 11 м, ширину 2,4 м і може розганятися до 80 км/год.

За один рейс підвісний поїзд може перевозити 300 - 400 пасажирів. Відповідно, за годину ним може скористатися до 10 000 осіб.

Ці показники - вдвічі менші, ніж, наприклад, в метро. Але і на виробництво нового транспорту доведеться витратити лише чверть суми від фінансування метрополітену.

Крім того, за словами розробників, під час поїздки на такому поїзді його пасажири зможуть насолоджуватися навколишнім пейзажем.
 
фото: внутри подвесного поезда

Такий транспорт використовують не просто, щоб розважити туристів. Він має вагомі переваги:
  • розвантажує наземний трафік;
  • не забруднює навколишнє середовище;
  • практично на 100% застрахований від ДТП;
  • дозволяє економити міський простір.