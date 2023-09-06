15:35 01 вересня Київ, Україна

«Картографічна служба стандартних карт» Китаю опублікувала новий комплект географічних карт на 2023 рік. У них острів Великий Уссурійський на річці Амур, що належить росії, виявився повністю китайською територією.

Офіційні особи росії, які регулярно погрожують ядерним апокаліпсисом всім, хто посягне на територіальну цілісність росії, дружно "набрали води в рот".

Жодного слова про ситуацію з картою, яка була представлена на початку тижня, не сказав на щоденних брифінгах прессекретар кремля дмитро пєсков. Промовчали офіційна представниця МЗС марія захарова та заступник голови радбезу дмитро медведєв, а також депутати держдуми.

Згідно з угодою між росією та Китаєм 2008 року, острів був розділений між двома країнами. Нова офіційна карта Китаю відзначає цілий острів як східну точку китайської території. У пояснювальній записці наголошується, що «карта складена відповідно до національних стандартів оформлення кордонів Китаю та інших країн світу».



Великий Уссурійський острів займає площу від 327 до 350 квадратних кілометрів, залежно від рівня води у річці. З початку XIX століття між росією та Китаєм точилася тривала боротьба за контроль над ним, але в 1920–1930-ті роки острів було «взято під охорону» радянськими військами.



Після розпаду Радянського Союзу острів залишився під юрисдикцією росії. Китай виявляв особливий інтерес до цієї території, заперечуючи її статус із 1964 року.