Кіпр посилив візову політику для росіян

16:32 31 жовтня Київ, Україна

Кіпр став останньою з держав — учасниць Євросоюзу, яка змінила візову політику для росіян. Раніше сюди можна було в'їхати за про-візою. Однак після того, як республіка припинила пряме авіасполучення з росією, про-візи перестали оформляти.

Вже з 1 грудня для росіян візи стануть платними.

"У рамках загальної візової політики ЄС візовий збір для дорослих заявників за оформлення національної візи Республіки Кіпр становитиме 80 євро, для дітей з 6 до 12 років - 40 євро", - розповіли в організації.

На Кіпр можна в'їхати по багаторазовій шенгенській візі, кіпрській національній візі або багаторазовим національним візам Румунії, Хорватії або Болгарії. Загальний термін перебування за цією візою не повинен перевищувати 90 днів протягом 180-денного періоду. Кіпр розглядає заяви на здобуття національної візи від трьох до п'яти днів.



12 вересня ЄС припинив угоду з росією про спрощений візовий режим, після чого візовий збір для дорослих зріс з 35 євро до 80 євро, а стандартний термін розгляду заяви на візу збільшився з 7 до 15 днів, а у випадках, якщо будуть потрібні додаткові документи, до 45 днів. Крім того, країни почали видавати візи на короткий термін.



У середині вересня Латвія, Литва та Естонія обмежили в'їзд росіян з шенгенськими візами, що діють, через сухопутні кордони з росією і білоруссю. Слідом за ними в'їзд за короткостроковими візами заборонили Фінляндія та Польща.



У жовтні Німеччина анонсувала, що відмовлятиме громадянину росії у візі, якщо хоча б одна з країн Євросоюзу вважає його загрозою своїй безпеці. Формулювання про «загрозу міжнародним відносинам» уперше використала Фінляндія, забороняючи в'їзд до країни росіянам із туристичними візами ЄС.