Кіпр став одним із основних центрів відмивання грошей для російських олігархів

10:34 16 листопада Київ, Україна

Кіпр з 2014 року допомагає відмивати гроші майже половини росіян, які перебувають під санкціями Заходу через анексію Криму та повномасштабне вторгнення росії в Україну. У всьому допомагали олігархам – офшори.

Про це пише Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ).



Для виявлення незаконних активів понад 270 журналістів із понад 50 країн проаналізували документи, фінансові звіти, заявки на відкриття банківських рахунків та повідомлення електронної пошти.

"Кіпр відіграє навіть більш важливу роль, ніж було відомо, у переказі брудних грошей від імені російського президента володимира путіна та інших диктаторів", - йдеться у розслідуванні.

Станом на 2020 рік, за даними Центру вивчення демократії в Софії, росіяни "інвестували" у Кіпр понад 200 мільярдів доларів, що становить половину російських інвестицій до Європи. У певний момент близько 300 російських компаній становили 80% багатства Кіпру, який називають "москвою на Середземному морі", зазначає старший редактор ICIJ Дін Старкман.



Журналісти пишуть про "кіпрську модель", яка спирається на фінансовий сектор, який є одним із найслабших у ЄС законів про розкриття фінансової інформації.



Одна з компаній, що допомагають відмивати підсанкційні гроші – MeritServus. Вона відіграє значну роль в управлінні офшорною імперією Романа Абрамовича, впливового російського бізнесмена, який володіє чотирнадцятьма трастами на Кіпрі та близько сотні компаній.



За даними розслідування, інша компанія - кіпрська філія аудиторського гіганта PwC - допомогла Олексію Мордашову, одному з найбагатших олігархів росії, переказати понад 1,4 млрд доларів своїй дружині в березні 2022 року, наступного дня після того, як він потрапив під санкції. Того ж дня, як стверджують розслідувачі, ця компанія допомогла двом іншим російським мільярдерам – Олександру Абрамову та Олександру Фролову. Вони здійснили термінові перекази коштів на суму 100 мільйонів доларів.



Окремо у звіті фіксується надзвичайна активність росіян за так званою програмою "Золота віза". Незважаючи на те, що Брюссель критикує цю політику, Кіпр продовжує пропонувати росіянам постійне проживання в обмін на інвестиції в розмірі 300 тис. євро.



Автори розслідування також стверджують, що кіпрські банки є своєрідними "воротами" росії у західну економіку. Три з чотирьох найбільших банків на європейському острові були причетні до скандалів із відмиванням грошей, пов'язаних із кремлем.



За даними розслідувачів, з 2014 року кіпрські фірми діяли на користь всього 96 росіян, які опинилися під західними санкціями після анексії Криму та розв'язання повномасштабної війни проти України. З них – 67 осіб зі списку мільярдерів Forbes 2023 року.



Загалом ICIJ внесли близько 800 компаній і трастів, зареєстрованих у секретних юрисдикціях, що належали або контролювалися росіянами, які потрапили під санкції з 2014 року. Секретні юрисдикції – це країни та території, які забезпечують низькі режими податків та анонімність корпоративних власників.

Реакція кіпрського уряду

Після опублікування розслідування, влада Кіпру пообіцяла посилити контроль за своїм фінансовим сектором.



Найбільший в історії витік фінансових даних із Кіпру також проливає світло на те, як непрозорі офшорні структури, якими управляють бухгалтери та постачальники корпоративних послуг на Кіпрі, могли забезпечити нерозголошені платежі журналістам.