Кіпр призупинив видачу "золотих паспортів"

08:24 14 жовтень Київ, Україна

Журналістське розслідування Al Jazeera спровокувало кардинальне рішення уряду Кіпру.

13 жовтня Кіпр офіційно заявив, що з 1 листопада припиняє програму надання громадянства в обмін на інвестиції в економіку острова. Про це пише місцеве видання Cyprus Mail.



Програма була припинена за пропозицією міністра фінансів і міністра внутрішніх справ.



Цю інформацію підтвердила також адміністрація президента Кіпру в Twitter.



«Рада міністрів схвалила пропозицію міністрів фінансів і внутрішніх справ про скасування цієї інвестиційної програми з 1 листопада 2020 року. Пропозицію було засновано на недоліках програми, а також на зловживанні її положеннями», - йдеться в повідомленні.



Рішення уряду слідувало за репортажем телеканалу Al Jazeera, журналісти розповіли, що через неофіційні канали кіпрський паспорт може отримати навіть людина з кримінальною історією. Журналісти видали себе за китайського інвестора, який нібито був заочно засуджений в КНР за звинуваченням у відмиванні грошей.



Згідно із законом, судимість унеможливлює отримання паспорта Кіпру в обмін на інвестиції. Однак юристи, агенти з нерухомості і політики, включаючи спікера парламенту Кіпру, запевнили «інвестора», що це не завадить йому отримати паспорт, якщо «інвестор» готовий заплатити.



Герої розслідування заявили, що потрапили в пастку, і сказали, що вони повідомили про це владі кілька місяців тому.



Програма громадянства Кіпру в обмін на інвестиції діяла з 2014 року.



