Кіпр скасовує "золоті паспорти" - громадянство за інвестиції

17:40 13 жовтень Київ, Україна

Уряд Республіки Кіпр прийняв рішення скасувати програму спрощеного громадянства, "золоті паспорти" за інвестиції в економіку країни більше не будуть видаватися.



У Кабінеті Міністрів підкреслили, що відповідне рішення було прийняте через "довготривалі недоліки", а також зловживання положеннями програми.



Програма буде припинена з 1 листопада. Всі заявки, подані на цей момент (їх близько 700) і заявки, які будуть подані до кінця місяця, можуть бути схвалені.



В кінці вересня Юридична служба Республіки Кіпр, яка виконує функції Генпрокуратури, віддала розпорядження поліції приступити до збору свідчень у справі про можливі порушення закону при реалізації програми надання кіпрського громадянства в обмін на інвестиції в економіку острова "з метою визначити, чи були здійснені які б то не було кримінальні злочини".



Іноземець міг отримати громадянство Кіпру в обмін на інвестиції в економіку в розмірі 2,5 мільйона євро.



В останні місяці навколо "золотих паспортів" неодноразово виникали скандали - ЗМІ писали, що багато їхніх власників причетні до корупції і відмивання грошей. У серпні Al Jazeera випустила масштабне розслідування, в якому назвала імена володарів 2,5 тисячі "золотих паспортів" (40% з них становили росіяни) і вказала на кримінальне походження грошей багатьох з них. Влада Кіпру ці дані відкинула.



За недостатню перевірку походження грошей здобувачів Кіпр офіційно критикували в ЄС.