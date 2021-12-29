Кінопремія Оскар-2021 пройде в нетрадиційному форматі

19:41 20 квітень Київ, Україна

Церемонія вручення кінопремії Оскар -2021 змінює традиційний формат через пандемію, захід буде схожий на фільм, а актори зіграють самих себе.



Про це повідомляє співпродюсер кінопремії Стівена Содерберга.



У зв'язку з пандемією коронавірусу, гості пройдуть тест на COVID-19 і будуть в захисних масках, які можна буде зняти тільки під прицілами камер.



Церемонія відбудеться на залізничній станції Art Deco Union в Лос-Анджелесі. Оголошення переможців відбудеться у вигляді вистави.



Виступи лауреатів будуть без обмежень в часі. Серед ведучих 93 церемонії нагородження Оскара популярні актори - Бред Пітт, Харрісон Форд, Холлі Беррі.



Оскар-2021 пройде 25 квітня у вигляді маскараду і з 90-хвилинним концертом п'яти номінантів у категорії Оригінальна пісня. Відеоролик раніше записали на даху нового Музею Кіноакадемії в Лос-Анджелесі і в Ісландії. Все це буде транслюватися онлайн в 225 країнах світу.



