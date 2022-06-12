Кім Чен Ин заявив про повну підтримку дій путіна в Україні

Лідер КНДР Кім Чен Ин привітав російського правителя Володимира Путіна з днем Росії і заявив про повну підтримку його дій. Про це йдеться у вітальній телеграмі, опублікованій північнокорейським держагентством ЦТАК 12 червня.
Кім Чен Ин зазначив, що дорожить добросусідськими відносинами з росією і назвав "твердою позицією уряду республіки" рішення всебічно розширювати та розвивати відносини між країнами "відповідно до веління нової епохи та прагнення народів двох країн".
Він додав, що хоче більш тісної співпраці "на шляху до захисту міжнародної справедливості та забезпечення глобальної безпеки".
Минулого тижня у регіоні сталося загострення: Північна Корея запустила вісім балістичних ракет малої дальності у бік Японського моря.. У відповідь Південна Корея та США також запустили вісім балістичних ракет у Японське море.
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