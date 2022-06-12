Кім Чен Ин заявив про повну підтримку дій путіна в Україні

08:14 12 червня Київ, Україна

Лідер КНДР Кім Чен Ин привітав російського правителя Володимира Путіна з днем Росії і заявив про повну підтримку його дій. Про це йдеться у вітальній телеграмі, опублікованій північнокорейським держагентством ЦТАК 12 червня.

"Під вашим керівництвом російський народ, відважно долаючи зустрічні усілякі виклики і труднощі, досягає великих успіхів у здійсненні справедливої справи для захисту гідності, безпеки та прав на розвиток країни, чому наш народ надає повну підтримку", - йдеться у телеграмі.

Кім Чен Ин зазначив, що дорожить добросусідськими відносинами з росією і назвав "твердою позицією уряду республіки" рішення всебічно розширювати та розвивати відносини між країнами "відповідно до веління нової епохи та прагнення народів двох країн".

"Упевнений, що корейсько-російські відносини дружби та співпраці, що вступили в нову переломну фазу після нашої першої зустрічі у квітні 2019 року у Владивостоці, будуть і далі динамічно зміцнюватися і розвиватися у всіх сферах", - наголосив північнокорейський диктатор.

Він додав, що хоче більш тісної співпраці "на шляху до захисту міжнародної справедливості та забезпечення глобальної безпеки".

Минулого тижня у регіоні сталося загострення: Північна Корея запустила вісім балістичних ракет малої дальності у бік Японського моря.. У відповідь Південна Корея та США також запустили вісім балістичних ракет у Японське море.