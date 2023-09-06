Кім Чен Ин збільшив виробництво ракетного озброєння Північної Кореї

08:37 14 серпня Київ, Україна

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав різко збільшити промислові потужності для виробництва ракетного озброєння.

Він заявив, що Народна армія КНДР повинна мати "переважну військову міць", щоб "впоратися з будь-якою війною будь-якої миті і не дати ворогам наважитися використати свої збройні сили і обов'язково знищити їх, якщо вони почнуть атаку".



Ця військова активність Кім Чен Ина відбувається менш ніж через тиждень після інспекційної поїздки лідера Північної Кореї основними збройовими заводами і всього через кілька днів після розширеного засідання Центральної військової комісії правлячої Трудової партії Кореї.



За його підсумками, Кім наказав військовому командуванню готувати армію до наступальних дій для виконання "місії зі стримування війни".



У Сеулі підвищену військову активність Кім Чен Ина пов'язують із наближенням щорічних масштабних навчань Південної Кореї та США Ulchi Freedom Shield, які відбуватимуться цього місяця. У Пхеньяні ці маневри називають репетицією вторгнення на Північ.