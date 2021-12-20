Кім Чен Ин розкритикував ефективність роботи партійних осередків

12:30 07 квітень Київ, Україна

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин стурбований ситуацією, яка складається в КНДР через пандемію, санкції США і неефективну роботу партійних осередків.

Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї.



"Виконання рішень з'їзду партії, націлених на покращення нашого стилю соціалістичної справи, досягнення відчутних змін і розвитку в економічній роботі, в поліпшенні стандартів життя людей... навіть у найгіршій ситуації, в якій нам потрібно долати безпрецедентну безліч викликів, залежить від ролі, яку відіграють партійні осередки", - заявив Кім Чен Ин на шостій конференції секретарів осередків Трудової партії Кореї.



Він розкритикував партійні низи за неназвані "недоліки" і закликав негайно їх виправити, щоб партія розвивалася стійко і здорово.



У партійні осередки в КНДР входить від п'яти до 30 осіб. Це найменші одиниці партії, які займаються наглядом за роботою на фабриках і в інших місцях.



Експерти агентства Associated Press вважають, що удар пандемії по північнокорейській економіці, яка і без того страждає від десятиліть неефективного управління, і американські санкції, поставили лідера КНДР в найскладніше становище за весь час його правління.



Нагадаємо, тижнем раніше повідомлялося, що в КНДР через пандемію йде "вихід іноземців". З країни виїхали дипломатичні працівники 12 країн.



На початку березня стало відомо, що КНДР отримає 1,7 млн доз COVID-вакцини. Пхеньян не повідомляв про виявлені випадки зараження COVID-19, але з початку 2020 року в КНДР діють жорсткі противірусні заходи.