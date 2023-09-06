Кім Чен Ин закликав КНДР готуватися до війни і збільшувати виробництво зброї

Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав військове керівництво країни готуватися до війни, збільшити виробництво зброї та розширити військові навчання.
Про це він сказав на засіданні Центрального військового комітету Трудової партії Північної Кореї, повідомляє Reuters.
Кім Чен Ин відправив у відставку старшого генерала збройних сил, начальника Генерального штабу Пак Су Іла. Він призначив на це місце генерала Лі Йон Гіля, який раніше обіймав посаду міністра оборони країни, а також верховного командувача звичайними військами.
Лідер КНДР закликав готуватися до можливої війни, збільшити виробництво зброї. Минулого тижня він відвідав заводи зброї, де закликав до виробництва ракетних двигунів, артилерії та іншої зброї.
Кім Чен Ин також закликав військових проводити навчання з використанням новітньої зброї та обладнання країни, щоб тримати свої сили готовими до бою.
Про це він сказав на засіданні Центрального військового комітету Трудової партії Північної Кореї, повідомляє Reuters.
Кім Чен Ин відправив у відставку старшого генерала збройних сил, начальника Генерального штабу Пак Су Іла. Він призначив на це місце генерала Лі Йон Гіля, який раніше обіймав посаду міністра оборони країни, а також верховного командувача звичайними військами.
Лідер КНДР закликав готуватися до можливої війни, збільшити виробництво зброї. Минулого тижня він відвідав заводи зброї, де закликав до виробництва ракетних двигунів, артилерії та іншої зброї.
Кім Чен Ин також закликав військових проводити навчання з використанням новітньої зброї та обладнання країни, щоб тримати свої сили готовими до бою.
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