Кім Чен Ин побував на пуску стратегічної ракети з військового корабля КНДР

09:46 21 серпня Київ, Україна

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував випробування стратегічної ракети на військовому кораблі, повідомило державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA.



Зазначається, що запуск стратегічної ракети мав на меті підтвердити "бойову функцію корабля та функції ракетної системи", одночасно зміцнивши здатність екіпажу виконувати "атаку в умовах реальної війни".

"Корабель швидко уразив ціль без усякої помилки та відхилення", - пише KCNA.

Також, як зазначає державне інформаційне агентство КНДР, Кім Чен Ин перевірив стан озброєння та боєздатність корабля та високо оцінив екіпаж, який зберігає "високу маневровість і потужну ударну силу для реагування".