Кім Чен Ин передав частину повноважень молодшій сестрі

Глава КНДР Кім Чен Ин зняв з себе частину обов'язків, як стало відомо від служби BBC. Зберігаючи абсолютну владу, він все ж передав частину повноважень своїм помічникам, в число яких входить його сестра Кім Е Чжон.

"Кім Чен Ин і раніше зберігає свою абсолютну владу, але частина її поступово передається", - зазначено у виступі Національної розвідслужби Південної Кореї перед парламентом країни.

На думку південнокорейських розвідників, рішення Кім Чен Ина про часткової передачі повноважень направлено на те, щоб "зняти стрес від правління і запобігти провину в разі провалу політики".

Тепер Кім Е Чжен відповідає за політику Пхеньяна щодо США і Південної Кореї, крім інших питань політики, і є фактично другим лідером країни.

Однак при цьому останнє слово у всіх рішеннях залишається за главою КНДР.

Раніше Кім Е Чжон заявила, що зустріч лідерів США і КНДР необхідна і вигідна тільки для американської сторони.

Як повідомлялося, Кім Чен Ин змінив прем'єра країни, призначивши на цю посаду Кім Док Хуна. Попередній прем'єр перебував на посаді глави уряду близько року.