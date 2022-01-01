Кім Чен Ин передав частину повноважень молодшій сестрі

Глава КНДР Кім Чен Ин зняв з себе частину обов'язків, як стало відомо від служби BBC. Зберігаючи абсолютну владу, він все ж передав частину повноважень своїм помічникам, в число яких входить його сестра Кім Е Чжон.
На думку південнокорейських розвідників, рішення Кім Чен Ина про часткової передачі повноважень направлено на те, щоб "зняти стрес від правління і запобігти провину в разі провалу політики".
Тепер Кім Е Чжен відповідає за політику Пхеньяна щодо США і Південної Кореї, крім інших питань політики, і є фактично другим лідером країни.
Однак при цьому останнє слово у всіх рішеннях залишається за главою КНДР.
Раніше Кім Е Чжон заявила, що зустріч лідерів США і КНДР необхідна і вигідна тільки для американської сторони.
Як повідомлялося, Кім Чен Ин змінив прем'єра країни, призначивши на цю посаду Кім Док Хуна. Попередній прем'єр перебував на посаді глави уряду близько року.
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