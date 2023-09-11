Кім Чен Ин вирушив до росії: запланована зустріч з путіним

Лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) Кім Чен Ин вирушив на своєму бронепоїзді до північно-східного кордону Південної Кореї, згідно з інформацією, наданою південнокорейському телеканалу YTN.
За планом, 13 вересня він планує провести зустріч із російським президентом володимиром путіним.
Повідомляється, що Кім прямує до Владивостока, де наразі проходить Східний економічний форум.
Як очікується, зустріч двох диктаторів буде зосереджена на постачанні боєприпасів до москви для війни проти України.
За планом, 13 вересня він планує провести зустріч із російським президентом володимиром путіним.
Повідомляється, що Кім прямує до Владивостока, де наразі проходить Східний економічний форум.
Як очікується, зустріч двох диктаторів буде зосереджена на постачанні боєприпасів до москви для війни проти України.
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