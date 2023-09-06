Кім Чен Ин може відвідати росію і зустрітися з путіним - NYT

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати росію і зустрітися там із керівником кремля володимиром путіним.
Про це повідомила американська газета The New York Times з посиланням на дані Сполучених Штатів та союзників.
Як зазначають журналісти, невідомо, чи приїде голова КНДР саме до москви, оскільки і він, і путін, ймовірно, братимуть участь у Східному економічному форумі, який відбудеться у Владивостоці 10-13 вересня.
NYT вказує, що путін хоче, щоб Кім погодився дати росії артилерійські снаряди та протитанкові ракети, а лідер Північної Кореї хотів би, щоб росія надала йому передові технології для супутників та атомних підводних човнів.
Про це повідомила американська газета The New York Times з посиланням на дані Сполучених Штатів та союзників.
Як зазначають журналісти, невідомо, чи приїде голова КНДР саме до москви, оскільки і він, і путін, ймовірно, братимуть участь у Східному економічному форумі, який відбудеться у Владивостоці 10-13 вересня.
NYT вказує, що путін хоче, щоб Кім погодився дати росії артилерійські снаряди та протитанкові ракети, а лідер Північної Кореї хотів би, щоб росія надала йому передові технології для супутників та атомних підводних човнів.
Про візит, що готується, також пише газета The Washington Post, посилаючись на високопоставлених представників адміністрації США. Москва і Пхеньян поки що офіційно не коментували ці повідомлення.
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