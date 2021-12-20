Кібершпигунство РФ загрожує нацбезпеці Фінляндії
19:34 05 квітень Київ, Україна
Війна в кіберпросторі стає одним з основних інструментів реалізації зовнішньої політики Російської Федерації.
Про це йдеться в оприлюдненій частині звіту Служби безпеки і розвідки Фінляндії (SUPO) за 2020 рік, повідомляє
Служба зовнішньої розвідки України.
«Ведення Росією війни в кіберпросторі вимагає додаткової уваги з боку міжнародного співтовариства», - йдеться в повідомленні СЗР.
У звіті фінської спецслужби (SUPO 2020 Year Book) констатується, що в 2020 році, який по праву можна назвати роком кібершпигунства, основним джерелом пов'язаних зі шпигунською діяльністю загроз для національної безпеки Фінляндії залишалася відповідна діяльність Росії і Китаю.
«За цих обставин SUPO визначила ключовим пріоритетом своєї роботи надання ранніх попереджень про деструктивні кібероперації, за якими стояли зазначені держави. Фінські контррозвідники відзначають, що ці операції, серед іншого, були спрямовані на спроби вплинути на прийняття зовнішньополітичних рішень і рішень в питанні безпеки офіційного Гельсінкі», - додали в СЗР.
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