Кібершпигунство РФ загрожує нацбезпеці Фінляндії

19:34 05 квітень Київ, Україна

Війна в кіберпросторі стає одним з основних інструментів реалізації зовнішньої політики Російської Федерації.

Про це йдеться в оприлюдненій частині звіту Служби безпеки і розвідки Фінляндії (SUPO) за 2020 рік, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

«Ведення Росією війни в кіберпросторі вимагає додаткової уваги з боку міжнародного співтовариства», - йдеться в повідомленні СЗР.

У звіті фінської спецслужби (SUPO 2020 Year Book) констатується, що в 2020 році, який по праву можна назвати роком кібершпигунства, основним джерелом пов'язаних зі шпигунською діяльністю загроз для національної безпеки Фінляндії залишалася відповідна діяльність Росії і Китаю.