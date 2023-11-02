Кіберугруповання з росії шантажує виробника літаків Boeing

Виробник літаків Boeing розслідує кіберінцидент, який вплинув на діяльність компанії. Безпека польотів не постраждала. Під удар потрапив бізнес із продажу запчастин. Компанія активно розслідує ситуацію та співпрацює з правоохоронними органами.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що кіберугрупування Lockbit, пов'язане з росією, минулого тижня заявило, що почне оприлюднити "конфіденційні дані" аерокосмічного та оборонного гіганта Boeing, якщо виробник літаків не задовольнить вимогу про викуп до 2 листопада. Напередодні ввечері на платформі кіберугруповання Lockbit не було жодної згадки про Boeing.
Зазначається, що кіберугрупування Lockbit, пов'язане з росією, минулого тижня заявило, що почне оприлюднити "конфіденційні дані" аерокосмічного та оборонного гіганта Boeing, якщо виробник літаків не задовольнить вимогу про викуп до 2 листопада. Напередодні ввечері на платформі кіберугруповання Lockbit не було жодної згадки про Boeing.
Прессекретар Boeing відмовився коментувати, чи заплатив американський виробник літаків викуп.
Lockbit є однією з найвідоміших груп хакерів, які часто встановлюють програми-здирники, щоб заблокувати файли певної компанії, а потім вимагають плату за їхнє розблокування.
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