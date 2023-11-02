Кіберугруповання з росії шантажує виробника літаків Boeing

10:21 02 листопада Київ, Україна

Виробник літаків Boeing розслідує кіберінцидент, який вплинув на діяльність компанії. Безпека польотів не постраждала. Під удар потрапив бізнес із продажу запчастин. Компанія активно розслідує ситуацію та співпрацює з правоохоронними органами.

Про це пише Bloomberg.



Зазначається, що кіберугрупування Lockbit, пов'язане з росією, минулого тижня заявило, що почне оприлюднити "конфіденційні дані" аерокосмічного та оборонного гіганта Boeing, якщо виробник літаків не задовольнить вимогу про викуп до 2 листопада. Напередодні ввечері на платформі кіберугруповання Lockbit не було жодної згадки про Boeing.

"Коли хакери видаляють повідомлення із сайтів, це часто означає, що організація заплатила викуп або погодилася вести переговори", - сказав аналітик кіберзагроз Бретт Каллоу.

Прессекретар Boeing відмовився коментувати, чи заплатив американський виробник літаків викуп.



Lockbit є однією з найвідоміших груп хакерів, які часто встановлюють програми-здирники, щоб заблокувати файли певної компанії, а потім вимагають плату за їхнє розблокування.