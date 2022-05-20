Кібер угруповання Fаncy Bear просить Путіна про допомогу

17:42 17 грудня Київ, Україна

У день щорічної пресконференції президента РФ Володимира Путіна, підконтрольне ФСБ кібер угруповання Fаncy Bear, відоме також як Cozy Bear, APT29, The Dukes і т.д., зламало сайт громадської палати РФ з метою залучення уваги громадськості та чиновників до важких умов співпраці з російськими спецслужбами.

Цей інцидент підтверджує і повідомлення на російському РІА Новини.



Судячи з усього, питання заборгованості по виплатах за виконання «особливо секретних» завдань ФСБ досягло критичної позначки.



Або позначається міжвідомчий конфлікт між ФСБ і ГРУ, які продовжують підставляти один одного.



Невідомо, до чого можуть дійти ворожі структури з наявними колосальними технічними та людськими ресурсами, проте Путіну дійсно варто звернути на цю ситуацію пильну увагу!