КДБ Білорусі: очікуємо "дестабілізацію ситуації в країні в період 25-27 березня"

19:08 09 березня Київ, Україна

КДБ Білорусі готується дати відсіч можливим спробам підриву стабільності в країні.

Про це у вівторок, 9 березня, повідомив журналістам глава відомства Іван Тертель після доповіді Олександру Лукашенку, повідомляє агентство БелТА.



Тертель звернув увагу на кілька моментів.

"Перше - на безпрецедентний тиск на нашу державу з боку іноземних партнерів, пов'язаний з санкційною політикою і деякими іншими речами. Друге - це спроби - і повідомлено про конкретних осіб, плани - дестабілізації ситуації найближчим часом. Ми говоримо про період 25-27 березня", - сказав глава КДБ.

Він також зазначив, що "гострий період у розвитку ситуації, який був характерний для другої половини 2020 року, вичерпаний", і тепер ситуація в країні стабільна.



Раніше Тертель заявляв, що готується до "гарячої війни" навесні. Зокрема, він говорив про ймовірну іноземну інтервенцію під виглядом гуманітарної місії.