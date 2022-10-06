КДБ Білорусі: очікуємо "дестабілізацію ситуації в країні в період 25-27 березня"

КДБ Білорусі готується дати відсіч можливим спробам підриву стабільності в країні.
Про це у вівторок, 9 березня, повідомив журналістам глава відомства Іван Тертель після доповіді Олександру Лукашенку, повідомляє агентство БелТА.
Тертель звернув увагу на кілька моментів.
Тертель звернув увагу на кілька моментів.
Він також зазначив, що "гострий період у розвитку ситуації, який був характерний для другої половини 2020 року, вичерпаний", і тепер ситуація в країні стабільна.
Раніше Тертель заявляв, що готується до "гарячої війни" навесні. Зокрема, він говорив про ймовірну іноземну інтервенцію під виглядом гуманітарної місії.
Раніше Тертель заявляв, що готується до "гарячої війни" навесні. Зокрема, він говорив про ймовірну іноземну інтервенцію під виглядом гуманітарної місії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі