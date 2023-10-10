Кеннеді-молодший вирішив балотуватися на пост президента США в 2024 році

Роберт Ф. Кеннеді-молодший оголосив про свій намір балотуватися на пост президента США в 2024 році як незалежний кандидат, відмовившись офіційно брати участь у праймеріз демократів. Це рішення може призвести до несподіваного повороту вже напруженої боротьби між нинішнім президентом Джо Байденом і колишнім президентом Дональдом Трампом, який лідирує серед республіканців.
Опитування Ipsos/Reuters, проведене цього місяця, показало, що у тристоронніх перегонах на виборах 2024 року 33% респондентів підтримують Трампа, 31% - Байдена і 14% висловили свою підтримку Кеннеді.
За словами кандидата в президенти США, він вирішив брати участь у президентських перегонах через "тиранію корупції, яка позбавляє нас доступного життя, віри в майбутнє та поваги один до одного".
Опитування Ipsos/Reuters, проведене цього місяця, показало, що у тристоронніх перегонах на виборах 2024 року 33% респондентів підтримують Трампа, 31% - Байдена і 14% висловили свою підтримку Кеннеді.
За словами кандидата в президенти США, він вирішив брати участь у президентських перегонах через "тиранію корупції, яка позбавляє нас доступного життя, віри в майбутнє та поваги один до одного".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі