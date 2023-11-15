Кембриджський словник: слово 2023 - "галюцинувати"

11:59 15 листопада Київ, Україна

Укладачі Кембриджського словника (Cambridge Dictionary) обрали словом 2023 hallucinate, яке перекладається як "галюцинувати".
 
Відповідна стаття з'явилася на офіційному сайті словника.

Укладачі відзначають, що з появою генеративного штучного інтелекту (ШІ) з'явилися нові слова. Зокрема, у 2023 році до словника додавали нові визначення, наприклад, large languale model (велика мовна модель - LLM), generative AI (генеративний штучний інтелект (або GenAI) та GPT). Однак і слова, які вже давно існують у мові, набули нових значень.
 
Традиційно hallucinate означає те, що хтось відчуває щось, чого не існує через стан здоров'я або вживання наркотиків, але тепер це стосується штучного інтелекту.
"У 2023 році стало зрозуміло, що ця нова доступна технологія далека від досконалості, оскільки здатна продукувати неправдиву інформацію - галюцинації - і подавати її як факт", - заявили упорядники словника.
"Той факт, що штучний інтелект може "галюцинувати", нагадує нам, що людям все ще потрібно використовувати свої навички критичного мислення для використання цих інструментів. ШІ чудово вміє обробляти величезні масиви даних, щоб отримати конкретну інформацію та консолідувати її. Але чим оригінальнішими ви від них вимагаєте бути, тим більша ймовірність того, що вони зіб'ються зі свого шляху", - додала менеджерка видавництва Кембриджського словника Вендалін Ніколс.