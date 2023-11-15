Кембриджський словник: слово 2023 - "галюцинувати"

Укладачі Кембриджського словника (Cambridge Dictionary) обрали словом 2023 hallucinate, яке перекладається як "галюцинувати".

Традиційно hallucinate означає те, що хтось відчуває щось, чого не існує через стан здоров'я або вживання наркотиків, але тепер це стосується штучного інтелекту.

Відповідна стаття з'явилася на офіційному сайті словника.Укладачі відзначають, що з появою генеративного штучного інтелекту (ШІ) з'явилися нові слова. Зокрема, у 2023 році до словника додавали нові визначення, наприклад, large languale model (велика мовна модель - LLM), generative AI (генеративний штучний інтелект (або GenAI) та GPT). Однак і слова, які вже давно існують у мові, набули нових значень.