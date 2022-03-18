Страти і зґвалтування: в США вимагають розслідувати злочини ПВК "Вагнера" ​​в ЦАР

21:29 17 червня Київ, Україна





Про це заявили голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США демократ Грегорі Мікс і старший республіканець комітету Майкл Маккол, закликавши адміністрацію Байдена продовжити розслідування злодіянь кремлівських найманців з приватної військової компанії "Вагнера". Вчинені російськими бойовиками злочини проти мирного населення Центральноафриканської Республіки (ЦАР) вимагають негайного розслідування.Про це заявили голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США демократ Грегорі Мікс і старший республіканець комітету Майкл Маккол, закликавши адміністрацію Байдена продовжити розслідування злодіянь кремлівських найманців з приватної військової компанії "Вагнера".

"Адміністрація Байдена повинна продовжити розслідування справи про причетність російських бойовиків до страт, зґвалтувань і інших злочинів, які були вчинені щодо цивільних осіб Центральноафриканської Республіки", - заявили конгресмени.

А також закликали відкинути неправдоподібне заперечення РФ про її непричетність до цих жахливих злочинів.