Страти і зґвалтування: в США вимагають розслідувати злочини ПВК "Вагнера" ​​в ЦАР

Вчинені російськими бойовиками злочини проти мирного населення Центральноафриканської Республіки (ЦАР) вимагають негайного розслідування.
Про це заявили голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США демократ Грегорі Мікс і старший республіканець комітету Майкл Маккол, закликавши адміністрацію Байдена продовжити розслідування злодіянь кремлівських найманців з приватної військової компанії "Вагнера".
Про це заявили голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США демократ Грегорі Мікс і старший республіканець комітету Майкл Маккол, закликавши адміністрацію Байдена продовжити розслідування злодіянь кремлівських найманців з приватної військової компанії "Вагнера".
А також закликали відкинути неправдоподібне заперечення РФ про її непричетність до цих жахливих злочинів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі