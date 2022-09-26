Кожен малозабезпечений в Іспанії отримає 462 євро через пандемію

За повідомленням Euronews від 26 червня, в Іспанії почала діяти програма мінімального прожиткового доходу. Цією програмою передбачено безоплатна роздача грошей населенню.

У перший час на грошову допомогу від держави можуть розраховувати 255 тисяч людей з найбільш вразливих верств населення. Половина з перших одержувачів підтримки будуть діти.

Після запуску програми в повному обсязі, на виплати зможуть претендувати 850 тисяч домогосподарств або 2,3 мільйона осіб.

Мінімальний прожитковий дохід виплачується на домогосподарство. Розмір виплат для однієї людини складе 462 євро. З ростом числа членів сім'ї розмір допомоги також буде збільшуватися. Його максимальна величина складе 1015 євро на місяць.

Відзначимо, що Іспанія стала лідером в Євросоюзі за масштабом економічних збитків від коронавируса. Про своє банкрутство оголосили порядку 100 тисяч іспанських підприємств за останні два місяці. При найгіршому сценарії ВВП країни може скоротитися на 15 відсотків у 2020 році.

Раніше дослідники університету Барселони виявили SARS-CoV-2 в міських стоках, датованих березнем 2019 року.