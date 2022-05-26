14:13 26 травня Київ, Україна

Казахстан серйозно ставиться до ризиків санкцій у відповідь Заходу у разі допомоги росії, у зв'язку з чим казахстанські банки ввели обмеження щодо видачі банківських карток росіянам

Про це повідомляє місцевий телеканал КТК.

Після зростання попиту ЦБ Казахстану попередив банки про ризики під час відкриття карток для росіян і порадив радитися з платіжними системами. Банки прийняли рішення ретельніше проводити перевірку, щоб уникнути вторинних санкцій і не порушувати законодавство, що протидіє відмиванню коштів.



Вже місяць у республіці діють нові правила, за якими для отримання картки росіянам необхідно надати закордонний паспорт, казахстанський ІІН, міграційну картку або візу, а також номер телефону, що діє, від місцевого стільникового оператора. У деяких кредитних організаціях додатково запитують дозвіл на проживання та довідку з місця роботи.



Однак пункту про обов'язкову наявність прописки або трудового договору в законі немає, уточнили в Нацбанку. Там зазначили, що банки запитують таку інформацію за своєю ініціативою, і це не заборонено.

"Звичайно, людину повністю перевірятимуть, звірятимуть за всіма списками, для того щоб вона не опинилась у якихось санкційних списках. Якщо ти йому відкриєш рахунок, даси можливість користуватися карткою з повним функціоналом, при цьому він є громадянином росії і знаходиться в санкційних списках, тоді цьому банку можуть заблокувати рахунки. Це дуже небезпечно", - додав казахстанський економіст Арман Бейсембаєв.

Деякі банки повністю закрили можливість оформлення карток для росіян, наприклад, у банку «Алтин» зникла можливість оформлення карток для нерезидентів.

Нагадаємо, Visa та MasterCard відмовилися працювати в росії на початку березня через війну в Україні. За кордоном картками більше не вдасться розплатитися або зняти готівку, платежі не проходять при оплаті покупки на іноземних сайтах.