Казахстан чекає на дострокові президентські вибори

Глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про готовність піти на дострокові вибори, щоб отримати новий мандат від народу та пообіцяв амністію учасникам січневих протестів.
Він також запропонував збільшити термін президентського терміну з п'яти до семи років, заборонивши переобрання на другий термін.
З повідомлення випливає, що Токаєв, який очолює Казахстан із 2019 року, має намір брати участь у цих дострокових виборах.
Токаєв також оголосив про амністію для учасників січневих протестів у Казахстані — крім тих, кого засуджено за тяжкі злочини.
Касим-Жомарт Токаєв оголосив про реформи в березні 2022 року, незабаром після безладів, що пройшли в країні. Зміни позиціонуються як рух у бік демократизації та обмеження влади президента; критики вважають поправки поверхневими і спрямованими на зміцнення влади Токаєва.
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