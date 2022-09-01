Казахстан чекає на дострокові президентські вибори

10:33 01 вересня Київ, Україна

Глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про готовність піти на дострокові вибори, щоб отримати новий мандат від народу та пообіцяв амністію учасникам січневих протестів.

"Цієї осені я пропоную провести позачергові президентські вибори", - заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у посланні до народу 1 вересня.

Він також запропонував збільшити термін президентського терміну з п'яти до семи років, заборонивши переобрання на другий термін.



З повідомлення випливає, що Токаєв, який очолює Казахстан із 2019 року, має намір брати участь у цих дострокових виборах.



Токаєв також оголосив про амністію для учасників січневих протестів у Казахстані — крім тих, кого засуджено за тяжкі злочини.

«Ті, хто брав участь у страйку, та співробітники силових структур – наші громадяни. Вони сподіваються не лише на те, що суд буде справедливим, а й на те, що суспільство буде поблажливим», - заявив він.

Касим-Жомарт Токаєв оголосив про реформи в березні 2022 року, незабаром після безладів, що пройшли в країні. Зміни позиціонуються як рух у бік демократизації та обмеження влади президента; критики вважають поправки поверхневими і спрямованими на зміцнення влади Токаєва.