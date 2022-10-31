Казахстан вийшов із проєкту з росією з кібербезпеки

Казахський оператор «Транстелеком» на тлі війни в Україні відмовився від подальшої співпраці з колишньою структурою Сбербанка, компанією «Безпечна інформаційна зона».
У рамках проєкту у Казахстані мали створити хмарне рішення для автоматизації захисту від кіберзагроз. Сторони уклали шестирічний контракт на 2,4 млрд рублів у 2019 році.
Експерти вважають, що ключову роль у відмові від проєкту відіграв геополітичний фактор, зокрема, санкції проти Сбербанку. Казахстан побоюється вторинних обмежень.
Астана обриває зв'язки зі Сбербанком та його структурами з початку війни в Україні. Ще у квітні вона відмовилася від партнерства у сфері цифровізації держсектору, яке уклали на ВЕФ-2021 за участю президентів володимира путіна та Касим-Жомарта Токаєва: причиною назвали геополітичну ситуацію. У серпні Сбербанк продав дочірній банк у Казахстані місцевому холдингу "Байтерек".
У «Бізоні» та Сбербанку від коментарів відмовилися. У «Транстелекомі» повідомили, що «Бізон» є їхнім партнером із низки проєктів у Казахстані. Інформацію щодо конкретного кейсу там назвали конфіденційною.
Зупинка проєкту могла бути пов'язана із рішенням Казахстану самостійно розвивати кібербезпеку. На місцевому ринку достатньо закордонних постачальників ІБ-рішень, тому заміна російського партнера проблемою не стане.
АТ «Транстелеком» входить до найбільших операторів зв'язку Казахстану. За даними «СПАРК-Інтерфакс», 25% належить «Казахстану темир жоли» — оператору магістральної залізничної мережі Казахстану. Ще 75% - у компанії онука колишнього президента Нурсултана Назарбаєва Нуралі Алієва Unit Telecom. Виторг "Транстелекому" за 2021 рік склала 14,2 млрд рублів, чистий прибуток - 815,1 млн рублів.
Раніше президент Казахстану однозначно дав зрозуміти, що не має наміру порушувати західні обмеження задля допомоги росії.
За словами міністра закордонних справ Мухтара Тлеуберді, усі угоди з росією, які потенційно можуть порушувати санкційний режим, знаходяться на контролі влади США та ЄС.
У той самий час Казахстан не відмовляється від допомоги компаніям, які вирішили залишити росію на тлі війни в Україні. Президент закликав місцеву владу «створювати всі умови для відкриття інвесторами нових виробництв», щоб забезпечити «безперешкодний та безперебійний товарообмін» з іншими державами.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі