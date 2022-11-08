Казахстан посилить вимоги для отримання громадянства через наплив росіян

11:39 08 листопада Київ, Україна

Казахстані розробляють поправки до закону "Про громадянство Республіки Казахстан" на тлі напливу в республіку сотень тисяч росіян. Громадянство перестануть видавати тим, хто не володіє казахською мовою та не знає історію країни.

"Незнання державної мови, основ історії та національного законодавства стануть додатковими підставами для відмови у прийомі та поновленні у громадянстві, також це дозволить попередити факти подвійного громадянства", – заявив прем'єр-міністр республіки Аліхан Смаїлов.

За його словами, усі охочі можуть вивчати казахську мову, культуру та традиції у недільних школах на базі навчально-методичних центрів «Tiл» («Мова»), які працюють при адміністраціях. Проте депутати вимагають зробити відвідування недільних шкіл обов'язковими для іноземців, які мешкають у Казахстані.



Після оголошення мобілізації в росії 21 вересня найбільше росіян виїхало до Казахстану. За даними ФСБ, з липня по вересень росіяни здійснили 1,25 млн візитів до республіки – рекордну кількість як мінімум із 2018 року. У більшості випадків (1 млн) кордон перетнули на автомобілі, а як мету переважно вказували приватний візит.



Більшу кількість візитів росіяни здійснили до Абхазії (2,48 млн візитів) та Туреччини (2,16 млн), які традиційно затребувані в період відпусток. При цьому на Туреччину припало майже 60% всього потоку російських туристів цього року, оскільки країна стала транспортним хабом.



Кількість росіян, які виїжджали до Казахстану, виявилася майже втричі більшою за тих, хто вирушив до Грузії (461 тис. поїздок) та Фінляндії (430 тис.), а також у п'ять разів більше, ніж тих, хто з'їздив до Вірменії (267 тис.). Саме в ці країни росіяни найчастіше бігли під час мобілізації.